Feng Shui é tema de curso na Uninassau no município de Aracaju

17/01/20 - 12:53:32

O tema trabalha a harmonização de ambientes pela técnica oriental

Por: Suzy Guimarães

O Capacita 2020.1 que acontece na UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, de 20 a 24 e janeiro, estará ofertando 78 cursos gratuitos e, entre eles, o curso “Projetando em Feng Shui”. O curso que acontece no dia 21, às 19h, aborda técnicas orientais com base na prática da energia vital de origem chinesa conhecida como CHI, que visa promover o bem-estar das pessoas.

“O curso Projetando em Feng Shui tem como objetivo disponibilizar um leque em diferentes áreas para atuação no mercado de trabalho. Por meio dessa prática, pode-se integrar a energia com espaços construídos, trazendo harmonia e equilíbrio para os usuários desses ambientes, melhorando o fluxo energético dentro deles”, disse a professora da UNINASSAU Aracaju, Annelise Oliveira Fraga.

Ela enfatizou que “as pessoas que participarem do curso encontrarão uma nova forma de melhorar sua energia e, consequentemente, suas atividades diárias, tanto no pessoal, quanto no profissional. O Capacita possui uma função social muito importante, já que muitas pessoas saem dos cursos com novas opções de ingresso no mercado de trabalho, oferecendo qualidade na atividade escolhida”.

Público – Annelise explicou que o público-alvo está direcionado desde adolescentes a idosos, que sejam do segmento de Design de Interiores, Arquitetura e simpatizantes da área ou para aqueles que desejam adquirir conhecimento. “Os cursos do Capacita são destinados a todas as pessoas que desejem obter um conhecimento especifico em um tempo reduzido e com certificado”, explicou a professora.

Os interessados em participar devem se inscrever pelo site: extensao.uninassau.edu.br.

Foto assessoria