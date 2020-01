HOMEM DE 28 ANOS É EXECUTADO A TIROS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS

17/01/20 - 07:17:56

Um homem identificado como José Luciano Farias, 28 anos, foi assassinado a tiros no final da noite desta quinta-feira (16) no povoado João Ferreira, no município de Ribeirópolis.

As informações são de que a vitima chegava à sua residência quando foi surpreendido pelos criminosos que efetuaram os disparos, matando-o no local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso vai ser investigado pela Delegacia de Ribeirópolis.