INFELIZMENTE A OPOSIÇÃO CRIOU UMA FÁBRICA DE FAKE NEWS, DIZ DEPUTADO

17/01/20 - 09:43:40

O deputado federal Fábio Henrique (PDT), que já anunciou que poderá disputar a prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, divulgou ma nota nesta quinta-feira (16), denunciando mais um fake news, afirmando que “o desespero literalmente bateu! Criaram uma matéria extremamente mentirosa, falando que o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, não me permitirá ser candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro”, diz Fábio.

O deputado diz ainda que “afirmo que o meu presidente nunca impôs qualquer tipo de barreira em relação à minha candidatura. Aliás, essa é uma situação que estamos construindo em conjunto com os demais membros do grupo e a certeza que teremos candidatura própria do PDT na minha cidade”.

Na nota, Fábio diz que divulgar fake news é crime. “Lembro que Fake News é crime para quem cria e para quem distribui. O site possui uma pessoa responsável pelo registro, que será evocado judicialmente, também faremos denúncias na Delegacia de Crimes Cibernéticos e voltaremos à Polícia Federal”.

Ao final, Fábio diz que “infelizmente, a oposição a mim criou uma fábrica de Fake News em Nossa Senhora do Socorro”.