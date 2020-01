Jogadores Silas e Careca participam de workshop realizado pela Fames

Na última quinta-feira, 17, Aracaju recebeu os renomados jogadores de futebol Silas e Careca. Eles foram os palestrantes do workshop sobre o projeto Futebol em Foco. O evento teve o apoio da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames).

O Projeto, idealizado pelo empresário Fernando Sanches, faz a seleção de jovens talentos em todo o Nordeste, e dispõe de uma estrutura completa em um resort, com alimentação, hospedagem e campo de grama, além de uma equipe com treinadores, enfermeiro, monitores e nutricionista.

Os gestores e secretários municipais de esporte presentes conheceram a história dos jogadores Silas e Careca, e o futebol contemporâneo com suas novas características, que de acordo com os atletas, trata-se de um futebol mais físico e disputado, sendo comparado ao argentino. “O Futebol brasileiro é alegria, ginga, é Pelé. Isso a gente não pode esquecer”, disse Silas.

O presidente da Fames, Cristiano Cavalcante, disse que o esporte tornou-se um sonho para muitas crianças e adolescentes, e auxiliar os prefeitos (as) em como devem agir para a realização desta conquista, é a função da Fames em promover o workshop. “Imagine a felicidade que um pai ao ver seu filho, do interior, conquistar aquilo que almeja, que é entrar para um time de futebol brasileiro. Temos vários exemplos de jogadores que saíram de casa para tentar a vida no esporte, e hoje se destacam no mundo do futebol. Esse sonho pode sim, virar realidade.

As seleções nos municípios irão acontecer a partir da primeira semana de fevereiro. Mais de 30 gestores mostraram-se interessados em promover a peneira em suas cidades.

