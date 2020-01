Organizadores da Expo Indústria apresentam estrutura do evento

17/01/20 - 07:28:35

Empresários, políticos, imprensa e toda a sociedade puderam conhecer nesta quinta-feira, 16, durante o Café com Negócios na Praça de Alimentação do Shopping Peixoto, toda a estrutura que será montada na 2ª Expo Indústria, Comércio e Serviços. O evento é realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese/Itabaiana) e Perfil Empreendimentos.

Após dar as boas vindas aos presentes, o presidente da Acese/Itabaiana, Givaldo Marcelino, explicou a iniciativa do café. O relações públicas da mesma instituição, Luiz Bispo trouxe dados itabaianense. “Hoje, a cidade de Itabaiana possui a terceira maior renda per capita de Sergipe, além de ser o segundo no estado em criação de emprego formal. Isto mostra, que se nós consumimos mais produtos da terra só teremos que crescer ainda mais”.

Em seguida, o organizador da feira de negócios, Honorino Júnior , apresentou toda a estrutura que será montada dentro do Shopping Peixoto. “A Expo Indústria será dividida em quatro setores: Pavilhão de Exposições, Feira da Indústria, Praça de Eventos e Praça de Alimentação. A grande novidade é que todas as indústrias e instituições ficaram em um amplo espaço localizado logo na entrada do Shopping, área que é destinada a uma loja âncora com mais de mil metros quadrados”.

A 2ª Expo Indústria acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de abril, no Shopping Peixoto, em Itabaiana contando com exposições, debates, palestras, negócios, tecnologia, startups e visitas técnicas. São esperados mais de 30 mil pessoas nos três dias de eventos.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso