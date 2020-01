Palanques eleitorais

As eleições municipais deste ano vão elevar o tom dos debates tanto na Assembleia quanto nas câmaras de vereadores. É que os parlamentares usarão a tribuna dos legislativos para fustigar os adversários e defender as propostas de seus candidatos a prefeito. Portanto, não se espante: até as eleições do ainda distante outubro, a maioria dos discursos proferidos nos parlamentos será de autoelogio aos oradores e de críticas aos concorrentes. Nas câmaras, o enfrentamento será mais intenso, pois a grande maioria dos vereadores vai disputar a reeleição. Aliás, o uso da tribuna para fazer campanha deveria ser proibido, pois, ao agir assim, o legislador beneficia-se da imunidade parlamentar e se utiliza da estrutura do Poder para amplificar suas ideias, numa concorrência desleal com seus adversários sem mandatos. Como a legislação eleitoral não trata sobre o assunto, a Assembleia e as Câmaras serão transformadas em palanques eleitorais. Só Jesus na causa!

Harmonia pedetista

O prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) se reuniu com o presidente estadual do PDT, deputado federal Fábio Henrique, e o vereador aracajuano Jason Neto (PDT). Os três discutiram o ingresso do alcaide no time pedetista e trataram sobre os detalhes da festa de filiação, marcada para março. Fábio Henrique aproveitou para rasgar elogios a Nogueira: “A gente fica feliz em receber no partido um prefeito muito bem avaliado e com uma história política de honestidade e correção”. Ah, bom!

Conflito territorial

Será preciso fazer um plebiscito com os moradores de Aracaju e São Cristóvão para decidir qual dos dois municípios pode cobrar IPTU da área de expansão. Pelo menos foi o que decidiu, ontem, o Supremo Tribunal Federal. Os ministros afirmaram que a consulta popular para definir a quem pertence uma área em conflito territorial está prevista na Constituição. A Prefeitura da capital discorda. Em nota, informou que a decisão do STF “apenas fixou uma tese de repercussão geral” e que o IPTU da zona de expansão deve ser cobrado por Aracaju. Durma com o barulho desse!

Curso de política

Pré-candidatos a prefeito da Barra dos Coqueiros e de São Cristóvão, Hebert Pereira e coronel Rocha – ambos do Cidadania – vão participar de um curso sobe gestão e política municipal. Os dois farão parte de um restrito grupo de 1,4 mil políticos selecionados entre os 31 mil que se inscreveram no RenovaBR cidades, treinamento promovido pelo Cidadania. Então, tá!

Tortura nunca mais

Em fase final de editoração e publicação na Empresa de Serviços Gráficos de Sergipe, o Relatório final da Comissão Estadual da Verdade deve ser tonado público no dia 20 de fevereiro próximo. Esta é a data do aniversário da fatídica “Operação Cajueiro”, desencadeada pelo Exército em 1976 e que prendeu e torturou sergipanos no quartel do 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju. O Relatório contém cerca de 500 páginas com textos, imagens, tabelas e documentos oficiais, resultado de uma ampla pesquisa. Credo!

Mãos ao alto

E o prefeito de Pirambu, Élio Martins (PSC), passou um susto danado: dois bandidos o renderam e levaram sua caminhoneta. A Polícia foi avisada e, ao encontrar os criminosos, foi recebida a tiros. Houve um confronto, porém os bandidos conseguiram fugir. Mais adiante, ao perceberem que estavam sendo perseguidos, abandonaram o carro do prefeito e escafederam-se. Crendeuspai!

Pulando a cerca

O PSD está comemorando a decisão do prefeito de Macambira, Luciano Vital (PT), e do vereador aracajuano Doutor Gonzaga (MDB) de virarem pessedistas. Reunidos com o deputado federal Fábio Mitidieri, manda chuva do PSD em Sergipe, os dois políticos discutiram detalhes das filiações. O prefeito deve pular a cerca nos próximos dias, enquanto o vereador vai aguardar a abertura da janela partidária para trocar de casaca sem risco de perder o mandato. Homem, vôte!

Novo vereador

Itabaiana ganhou, ontem, um novo vereador. É Fabinho do Abrigo (MDB), empossado em sessão extraordinária da Câmara Municipal. O emedebista substituiu Gustavo Bispo (MDB), que renunciou ao mandato de vereador para assumir, como concursado, um cargo na Universidade Federal de Roraima. A posse de Fabinho foi concorridíssima. O prefeito itabaianense Valmir de Francisquinho (PR) fez questão de prestigiar o evento, pois foi vereador juntamente com o novo parlamentar. Marminino!

Plantando verde

Nesta fase de pré-campanha eleitoral, todo mundo conversa com todo mundo visando sentir o clima no lado adversário. Ninguém abre o jogo completamente sobre os planos políticos, porém tenta colher informações preciosas do interlocutor. Na maioria das vezes, contudo, a conversa não passa de “cerca Lourenço”, miolo de pote. Até as convenções partidárias, os políticos vão continuar plantando verde, na esperança de colher maduro. Danôsse!

Mar de lama

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”. Trecho de discurso feito no Senado por Rui Barbosa. Cruzes!

