PMA CONVOCA CANDIDATOS DO PSS DA JUVENTUDE E ESPORTE PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO

Os cinco candidatos que se autodeclararam preto ou pardo, no ato da inscrição do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) passarão, na próxima segunda-feira, dia 20, às 9h, pelo procedimento de heteroidentificação, que acontece no Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos – sede da Prefeitura de Aracaju.

De acordo com o Edital Nº05/2020, publicado no Diário Oficial do Município e no site www.aracaju.se.gov.br, os candidatos classificados para essa fase deverão comparecer à Gerência Geral de Desenvolvimento de Pessoas (Gergdep), onde será realizado o procedimento, munidos de documento de identificação. A Gergdep está localizada na sede da Prefeitura, na rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42, conjunto Costa e Silva.

Recursos e resultados

Também foi publicado no Edital nº05/2020 a lista de candidatos que impetraram recursos após a divulgação do resultado provisório do certame. Segundo o cronograma, o resultado da heteroidentificação será publicado no dia 21, ficando o dia 22 reservado para interposição de recursos. Já o resultado final do PSS será publicado no dia 24 deste mês.

Clique aqui e acesse o Diário Oficial.