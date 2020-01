PONTE PIRAMBU/BARRA SERÁ LIBERADA PARCIALMENTE PARA VEÍCULOS NESTE SÁBADO, 18

17/01/20 - 15:55:04

A passagem vai ser liberada no sistema “pare e siga” e só poderá trafegar veículos de peso médio de até 10 toneladas.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), informa que a Ponte sobre o Rio Japaratuba que liga os municípios de Pirambu e Barra dos Coqueiros, na SE-100, que foi interditada, estará a partir deste sábado (18), parcialmente liberada para trafego de veículos de peso médio, com até 10 toneladas.

“A ponte será liberada amanhã para o tráfego leve e médio de veículos com peso de até 10 toneladas (veículos de passeio, utilitários e micro ônibus) com sistema de “pare e siga”, velocidade reduzida e fila única. Esses cuidados devem ser respeitados pela segurança dos veículos e pessoas que ali trafegam, pois, a ponte continua em obra”, explica Ubirajara Barreto, secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

O diretor presidente do DER, Ancelmo Souza, ressalta que é terminantemente proibido o tráfego de veículos de grande porte (caçamba, caminhões, carretas e bitrem) durante este período. Ele acrescentou que durante o dia de hoje, foi feito os ajustes finais para liberação ocorrer amanhã. “Tomamos providências, por motivo de segurança, para a operacionalização do pare e siga, com a sinalização, para posterior liberação, tudo está previsto no cronograma”, relata Ancelmo.

O presidente informa também que após o escoramento dos pilares, que foi feito, o próximo passo é trabalhar nos pilares de forma mais efetiva para que a liberação total da ponte seja realizada o mais breve possível.

Informações e foto assessoria