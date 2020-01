Rogério sobre Edvaldo Nogueira: “a campanha dele é de todos, mas a gestão é só dele”

Após o lançamento da pré-candidatura de Márcio Macedo (PT) à prefeitura de Aracaju, o rompimento do Partido dos Trabalhadores com o prefeito Edvaldo Nogueira, selou, isso porque, logo após o anúncio, o PCdoB, exigiu o retorno do professor Bittencourt, e consequentemente, a saída do suplente, Camilo Lula, filho do deputado federal João Daniel.

Com a situação definida, o PT iniciou as críticas a Edvaldo Nogueira e, na manhã desta sexta-feira (17), o senador Rogério Carvalho (PT), disse que o hoje, ex-aliado Edvaldo Nogueira (PDT) não tem posicionamento político, já que esta semana, o prefeito anunciou a sua filiação ao PDT, de Ciro Gomes e Fabio Henrique.

Durante entrevista concedida ao radialista Narciso Machado, o senador questionou “onde estava Edvaldo quando Lula foi preso? Onde estava Edvaldo quando Dilma perdeu o poder?”, indagou Rogério.

Rogério criticou também a ida de Edvaldo para o PDT, afirmando que “nos continuamos no mesmo lugar, mas Edvaldo foi para o lado de um dos maiores opositores de Lula hoje, que é Ciro Gomes. Ele mudou, agora terá que dar explicações ao povo”, apontou.

Sobre a pré-candidatura de Márcio Macedo, o senador afirmou que a candidatura é “pra valer” e aproveitou para afirmar que o PT teve pouco espaço na administração de Edvaldo. “A candidatura já está valendo e não é para pleitear no futuro a vice-prefeitura. O PT tem o direito de ser protagonista. A campanha dele é de todos, mas a gestão é só dele. Quando ele ganha, ele é o prefeito e a gente teve muito pouco espaço”, reclamou o petista.