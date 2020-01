Secretário reúne dirigentes de hospitais para reorganização do fluxo de pacientes

17/01/20 - 16:24:45

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, reuniu na manhã desta sexta-feira, 17, em seu gabinete, superintendentes dos hospitais, diretores, coordenadores e técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para dialogar sobre diretrizes de reorganização do fluxo de pacientes, em particular aqueles que estão internados no eixo crítico e da importância dos hospitais regionais trabalharem em rede com vistas a evitar a superlotação do Hospital de Urgência de Sergipe (huse), referência em alta complexidade no Estado de Sergipe.

A reunião contou com a participação da superintendente Adriana Menezes; do diretor de Atenção Integral à Saúde (Dais), João Lima; do coordenador do Complexo Regulatório de Sergipe, Clóvis França; da superintendente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Karina Mendonça e da Referência Técnica da Rede de Urgência, Neuzice Oliveira Lima.

Valberto de Oliveira destacou que esta é uma reunião periódica que se reveste de uma grande importância porque serve para corrigir possíveis distorções que possam ocorrer no dia a dia. “Mas o objetivo principal é o de tentar preservar o Huse da superlotação porque nós estamos em um mês de muita festa, não só na capital como no interior e devemos estar focados na meta de não superlotar o nosso maior hospital, que é de alta complexidade”, salientou o secretário.

Informou Valberto de Oliveira que também antecipou com sua equipe de gestores a conversa sobre o mês de fevereiro, quando acontece o Carnaval. No entanto, o secretário está ciente de que as comemorações do Reinado de Momo começam bem antes do período tradicional da festa e, por isso, já está mobilizando preventivamente a sua equipe para as medidas que o evento requer no campo hospitalar.

Para o diretor da Dais, João Lima, a reunião periódica é oportuna. “As unidades compõem uma rede e é sob essa visão que devemos conversar, porque uma é complementar à outra, evidentemente que dentro da capacidade de cada uma. O secretário chamou a atenção dos superintendentes para as festas dos meses de janeiro e fevereiro, já alertando as equipes no sentido de estarem se preparando para esses eventos de massa que requer da rede muitas vezes uma atenção especial”, reforçou Lima.

Complexo Regulatório

Outro ponto da reunião diz respeito mais de perto ao Complexo Regulatório. ” Vamos utilizar a ferramenta kanban, com acesso via Web, para ser alimentada pelas unidades com informações dos pacientes, que serão consolidadas diariamente e acompanhadas pela Coordenação de Atenção Hospitalar e as Centrais de Regulação de Urgência e de Leitos”, informou o coordenador do Complexo regulatório, Clóvis França.

Como resultado, a rede entende quais são as necessidades de cada paciente e de que forma otimizar o fluxo desse paciente quando for necessário, bem como de quais recursos ele precisa dentro do seu quadro de saúde (exames, transferência , UTI e etc). “Esse conjunto de informações vai trazer celeridade na assistência e balizar as tomadas de decisões em prol do paciente, além de contribuir para organizar processos internos de trabalho, bem como organizar e distribuir melhor os pacientes na Rede de Atenção à Saúde do Estado”, explicou França.

Para a superintendente do Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro, Iza Conceição Leó do Prado, as reuniões periódicas são muito importantes. “O secretário nos trouxe a narrativa de que a gente sempre trabalhe com a visão de rede, uma unidade ajudando a outra, se complementando e nos orientou em relação a nos estruturarmos para recebermos o paciente, evitado que todos os caminhos levem ao Huse”, disse a superintendente, acrescentando que uma nova reunião ficou marcada para a próxima quarta-feira, para avaliação dos encaminhamentos dados.

A superintendente do Hospital regional de Estância, Luara Carvalho Araújo, a reunião é essencial para a discussão e busca de solução dos problemas que marcam a rotina hospitalar. “Conversar sobre os pacientes do eixo crítico é fundamental uma vez que são aqueles que estão em estado mais grave e precisam de todos os recursos disponíveis na rede para garantir sua saúde. Então é uma reunião muito proveitosa em benefício do paciente”, disse.

