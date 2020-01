Seduc disponibiliza curso para aprimorar conhecimentos de gestores e professores

17/01/20 - 07:39:52

Desde novembro de 2019 o curso de Ensino a Distância de Elaboração do Plano Político Pedagógico (PPP) à luz do Currículo de Sergipe está disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem, gerido pelo Centro de Qualificação Profissional (CQP/DRH) e Coordenadoria de Informática/ SegipTec. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), objetiva formar professores e gestores para a readequação dos planos antes do início do ano letivo 2020.

Em 2020, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo de Sergipe devem ser implementados em todas as escolas estaduais, municipais e privadas do Estado. Para tal, além das formações presenciais que ocorreram em junho e julho de 2019, reunindo mais de 500 participantes, “o curso EAD visa apoiar os gestores no processo de implementação do Currículo de Sergipe, que a partir deste ano letivo já deve ser efetivado em sala de aula”, afirma a analista de gestão da Seduc, Mariana Muniz. Desse modo, a revisão dos PPP’s à luz do currículo deve anteceder as aulas.

O curso fica disponível na plataforma até o dia 28 de fevereiro, podendo se inscrever gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, técnicos pedagógicos, entre outros. De acordo com Mariana, até o momento 349 educadores estão cadastrados para o curso. Ela lembra que foram realizadas ao longo do ano passado 14 seminários regionais com o mesmo objetivo.

Para que os gestores e professores possam desempenhar a plena condução da readequação dos planos, o curso dispõe de cinco módulos, subdivididos em BNCC, base é a educação; Currículo de Sergipe, integrar e construir; Readequação do PPP à luz do Currículo de Sergipe; Tecnologias Educacionais e Conclusão.

O curso é livre e a carga horária é de 40 horas. Para se inscrever basta acessar o link http://capacitacao.seduc.se.gov.br/moodle/login/index.php

