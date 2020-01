SENADORA MARIA DO CARMO DESTACA IMPORTÂNCIA DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

17/01/20 - 13:33:15

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou hoje (17) a importância de mais escolas em Sergipe serem incluídas na modalidade de ensino integral, pelo Ministério da Educação (MEC), que após análise de critérios, escolheu nove localizadas em várias partes do Estado. “Todos nós sabemos que a escola é o lugar mais seguro para milhares de crianças e jovens, cujos pais precisam trabalhar e não têm com quem deixá-los”.

Sem contar, ressaltou a senadora, que muitas famílias, infelizmente, não têm como sustentar os seus filhos e a escola nesse modal permite que eles tenham assegurado, além da aprendizagem e da capitação, o alimento e a segurança de não estarem vulneráveis nas ruas.

Para ela, comprovadamente o modelo integral melhora o rendimento do aluno, pois os possibilita melhor acompanhamento dos estudos, bem como a devida orientação para realizar as tarefas passadas pelos professores. “Sem dúvida, é um ganho importante para pais, alunos e sociedade”, disse Maria do Carmo, acrescentando que mantê-los no ambiente escolar, além de mais saudável, o distancia do risco social.

“Lamentavelmente, com o tempo ocioso, muitos acabam tendo um rendimento ruim e ficam expostos a toda sorte de risco. Na estrutura escolar, esses riscos são minimizados”, afirmou, ao parabenizar o governador Belivaldo Chagas por preparar as estruturas dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação.

Foram contemplados o Centro Estadual Profissionalizante Professora Neuzice Barreto (Nossa Senhora do Socorro; Colégio estadual Murilo Braga (Itabaiana); Prefeito Joaldo Lima de Carvalho (Itabaianinha); Abdias Bezerra (Ribeirópolis); Maria Rosa de Oliveira (Tobias Barreto); Francisco Figueiredo (Aquidabã); Centro Estadual de Educação Profissional Berila Alves de Almeida (Nossa Senhora das Dores).

O Centro de Excelência Vitória de Santa Maria (Aracaju) e a Escola Estadual Miguel das Graças (São Miguel do Aleixo) que já oferecem o ensino integral, também, foram contempladas pelo MEC. Todas elas apresentaram as devidas condições de infraestrutura, demanda, capacidade, além de indicadores socioeconômicos.

Fonte e foto assessoria