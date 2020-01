Sinais de disputa pelo Governo

17/01/20 - 00:29:36

Diogenes Brayner – [email protected]

Há um movimento intenso de lideranças partidárias nesse início de segunda quinzena de janeiro. Todas as legendas estão tentando se fortalecer para se sair bem nas eleições de outubro. Desejam ampliar o número de prefeitos e vereadores nos 75 municípios. O momento é atrair novas lideranças para os partidos. Sobre isso as conversas estão se aprofundando, porque a janela para troca de filiações vai se abrir em março e terá um trânsito intenso no período.

Será realmente uma loucura, porque todos buscam melhores condições para eleger-se ou reeleger-se às Câmaras e Prefeituras. Em abril, quando a janela se fechar, podem se encontrar, no mesmo espaço, pré-candidatos que antes eram adversários. Muita procura por partidos que demonstrem vigor eleitoral para eleger maior número de proporcionais. A eleição do tipo em que se elege quem obtiver mais votos – em se tratando de nomes para Câmaras Municipais – vai exigir partidos mais populares e que estejam próximos ao eleitor. Aqueles que vivem à parte do interesse da população, dificilmente terão representatividade nos municípios. A luta é grande para engrossar fileiras partidárias, mas também para iniciar leves sinais de que o foco será mesmo 2022. Tem gente de olho na sucessão estadual, embora ainda ande de óculos escuros.

Os nomes não aparecem com intensidade. Não é hora de antecipar nada, porque pode atrapalhar. Mas também pode ser o momento de se insinuar. O PT, por exemplo, tem dois nomes que se identificam. Um deles está dependendo de oportunidade, como é o caso da vice-governadora Eliane Aquino (PT). Caso Belivaldo Chagas (PSD) se desincompatibilize para disputar o Senado, por exemplo, Eliane assume, é candidata natural à reeleição e vai precisar trabalhar muito para conseguir. Caso o governador termine o mandato. O senador Rogério Carvalho pinta como o nome do PT.

Entretanto, neste momento, um nome está em circulo para a construção de candidaturas municipais: deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Ontem, através de uma simples mensagem de WhatsApp, ele escreveu que “hoje foi um dia de muitos entendimentos. O PSD vem forte para as eleições”. O deputado está circulando em excesso e quer fazer uma estrutura sólida para por o seu nome à disposição ao Governo do Estado. Não pensa em disputar a reeleição e vai deixar isso claro a partir do próximo ano, mesmo que já sinalize firme para esse novo desafio.

Em outubro passado os comentários mais abrangentes eram de que Fábio Mitidieri estaria pensando no Tribunal de Contas do Estado. Aconteceria na hipótese do conselheiro Ulices Andrade antecipar a sua aposentadoria e sair candidato ao Governo. O deputado trabalharia para ocupar sua vaga. Há dúvida sobre essa ação política de Ulices e começa a mobilização de Fábio para se credenciar como nome a suceder Belivaldo Chagas. Outros parlamentares devem aparecer mais à frente, entretanto, nesse momento, Mitidieri é o quem mais se agita.

Pode dar certo. É um bom político e realiza bom trabalho na Câmara Federal. Mas, é sempre bom lembrar: os apressados podem ser superados por aqueles que pensam mais e mexem as pedras com prudência.

Eliane avalia

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) faz avaliação da administração e diz que o ano de 2019 foi repleto de desafios para todos do Governo de Sergipe.

*** E admite que “um dos principais desafios foi o de ampliar a economia de recursos públicos, sem comprometer a qualidade dos serviços e, sobretudo, buscando alternativas para melhorá-los ainda mais”.

*** Eliane começa a deixar passar que sua avaliação tende a posições futuras, com visão em 2022.

Edvaldo já é 12

O presidente estadual do PDT, Fábio Henrique, anunciou: “Edvaldo Nogueira já é 12 [número do seu partido]” e disse que “até a primeira quinzena de março será realizado o ato de filiação”.

*** Depois de filiado, o prefeito Edvaldo Nogueira será o presidente municipal do PDT em Aracaju.

Lupi e Ciro no ato

Para a filiação de Edvaldo ao PDT já está confirmada a presença do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, de Ciro Gomes e várias outras lideranças da sigla.

*** Fábio disse que está apenas vendo a questão da data de filiação, que pode ser já na primeira semana de março, dependendo da agenda.

Sobre Socorro

Quanto ao município de Socorro, onde Fábio Henrique pode ser candidato a prefeito, “será aquilo que já fora discutido anteriormente”, diz ele.

*** – Edvaldo Nogueira, a partir do momento que se filiar ao PDT, fará naturalmente, não só em Socorro, mas em todo o Estado, o alinhamento com o nosso partido, sem stress e como havíamos combinado, disse Fábio.

*** Ontem, na reunião, Fabio e Edvaldo trataram sobre essa questão de apoio nos municípios e o prefeito já lhe deu algumas sugestões.

Sérgio em Glória

O ex-prefeito de Nossa Senhora da Glória, Sérgio Oliveira (Serginho) disse que voltará a disputar a Prefeitura daquele município. Deve lançar sua pré-candidatura hoje.

*** Quanto a uma possível candidatura da deputada Janier Mota à prefeita de Glória, Sérgio diz que ela nunca pensou nisso!

*** – Pelo contrário ela vai trabalhar na minha campanha!

Troca de partido

O prefeito de Macambira, Luciano de Vital (PT), está de malas prontas para filiar-se ao PSD do deputado federal Fábio Mitidieri.

*** Luciano de Vital elegeu-se prefeito de Macambira pelo PT em 2016 e já decidiu trocar de partido. Atende a convite do deputado.

Esperam janela

O PSD vem atuando em todos os municípios. Em Aracaju, o vereador Dr. Gonzaga está apenas aguardando a abertura da janela, em março, para deixar o MDB e embarcar no PSD.

*** O mesmo rumo toma o vereador Bigode do Santa Maria (MDB).

Lurian em Aracaju

Lurian, filha do ex-presidente Lula, já está residindo em Aracaju, em apartamento no Jardins. Lurian é jornalista e prestará assessoria ao senador Rogério Carvalho (PT) em seu gabinete em Sergipe.

*** O seu filho estuda em um colégio no mesmo bairro e Lurian se sente mais tranquila aqui.

Heleno em Canindé

Heleno Silva disse ontem, em entrevista a radio Xingó, que deu sua contribuição a Canindé e se não for candidato a prefeito vai apoiar alguém que considere que é melhor para a cidade.

*** E explicou: “Canindé é uma cidade de 30 mil habitantes. Não são dois, três ou quatro que querem se beneficiar sozinhos”.

*** Informou que vai decidir isso depois do carnaval e disse que “minha cabeça está boa e vamos pensar bem no que for melhor para Canindé”.

Lula e evangélicos

O ex-presidente Lula (PT) insiste na conquista dos evangélicos. Disse ontem que não faz distinção de católico, evangélico, de ateu: “eu falo com seres humanos”, disse;

*** E vem com a velha ladainha: “duvido que algum presidente tenha respeitado mais os evangélicos que eu, com mais respeito e mais decência”.

*** E conclui: “o Estado segue sendo laico”.

Sobre Janier

A coluna anunciou, no início da semana, que a deputada estadual Janier Mota estaria pensando em deixar a política e não disputar qualquer outra candidatura.

*** De Itabaianinha chega à informação de que Janier pensa em se manter na política, mas a irmã, Jânia, dona da Nat Ville, em Nossa Senhora da Glória, quer afastá-la.

Não tem retorno

Em papo no cafezinho do shopping Jardins, pelo menos três filiados ao PT admitiram que daria para aguardar o retorno do professor Bittencourt à Câmara Municipal de Aracaju e ter mantido lá o vereador Camilo Lula (PT).

*** Um deles confidenciou que, sem a pressa da substituição, daria para se ter novas conversas e o PT até rever sua posição de candidatura própria.

*** – Agora não tem mais jeito: não haverá novas conversas e nem chances de retorno, disse um deles.

Um bom bate papo

Nome posto – Ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) colocou o seu nome à disposição para disputar a Prefeitura de Itabaiana em outubro deste ano.

Está preparado – Eduardo Amorim disse ontem que está preparado para ser prefeito de Itabaiana, mas só será candidato ao lado do prefeito Valmir de Francisquinho.

Almeida fortalece – O ex-senador Almeida Lima concedeu mais uma entrevista ontem e fortalece sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju.

Boa conversa – Edvaldo Nogueira e Fábio Henrique começam a conversar sobre candidaturas do PDT em Aracaju e outros municípios.

Vivo na memória – Romântico, Clovis Silveira (PSC) diz: Quando o amor é verdadeiro nunca o esquecemos. Pode ficar para trás, mas para sempre vivo na memória!

Agressão à mídia – Diz O Globo: agressão a jornalistas e veículos de comunicação aumenta em 54%, diz relatório; Bolsonaro é responsável por mais da metade.

Saque atrasa – Saque imediato das contas do FGTS atrasa a liberação do pagamento do seguro-desemprego em todo o país.

Salário aumenta – Aumento do piso para educadores da rede pública vai valer em todo o país. Salário base irá a R$ 2.886, diz ministro da Educação.

Sobre reação – Armando Batalha disse, já há alguns meses, que estava morando em São Paulo e não queria mais atuar na política em São Cristóvão. Talvez tenha se arrependido;