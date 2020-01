SMTT faz interdição temporária e altera trânsito na Euclides Figueiredo nesta sexta

17/01/20 - 06:03:03

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) fará nesta sexta-feira, 17, uma interdição temporária no trânsito da avenida Euclides Figueiredo, na zona Norte de Aracaju, para o avanço da obra de drenagem da via, executada pela Prefeitura de Aracaju. O trânsito será interrompido, a partir das 7h, no trecho compreendido entre o cruzamento com as ruas A e E, do loteamento Bahamas.

Assim, o condutor que segue no sentido Norte da via (Aracaju/Socorro) terá que convergir à direita na rua A , à esquerda na rua B e novamente na rua E, retornando para a Euclides Figueiredo. Já o condutor que segue no sentido Sul (Socorro/Aracaju), terá que acessar a avenida Benjamin Constant e a rua São Francisco de Assis, na lateral do Terminal.

Já os ônibus da linha 101 – Parque São José/ Maracaju irão acessar a rua Minervina Barros até a rua General Prado, em direção ao Terminal de Integração da Maracaju.

A via estará sinalizada e os agentes de trânsito da SMTT estarão no local para organizar o fluxo de veículos. A previsão é de que o trecho seja liberado por volta das 17h30.