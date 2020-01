SIMONE SANTANA ASSUME A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO LUGAR DE BITTENCOURT

O prefeito Edvaldo Nogueira nomeou, na tarde desta sexta-feira, 17, Simone Santana Passos como nova secretária Municipal da Assistência Social de Aracaju. A assistente social, que exercia a função de secretária-adjunta da pasta, ocupará o lugar do vereador Antônio Bittencourt Filho, exonerado na última terça-feira, 14. O parlamentar deixou o cargo atendendo a determinação do PCdoB, partido do qual faz parte, de retornar imediatamente ao exercício do mandato, na Câmara de Aracaju. Na mesma ocasião, o prefeito também nomeou a coordenadora de Benefícios Eventuais da Assistência, Selma França, como secretária-adjunta.

“É com muita felicidade que nomeio Simone para o cargo de secretária em substituição ao nosso querido vereador Antônio Bittencourt. Ela é uma profissional extremamente capaz, atua na política de assistência social desde 2005 e já vinha acompanhando o trabalho da nossa secretaria, ao lado de Bittencourt, como sua Adjunta. Tenho certeza de que ela dará continuidade ao grande trabalho que vinha sendo desenvolvido, com base no nosso Planejamento Estratégico. Da mesma forma, também fico muito feliz de nomear Selma França para ser adjunta de Simone na Assistência Social. Tenho muita confiança no trabalho que essa dupla vai desenvolver para que avancemos mais”, destacou Edvaldo.

A nova secretária da Assistência Social agradeceu a confiança do prefeito. “Agradeço ao prefeito por me designar uma pasta tão importante, que a gente sabe da complexidade e das lutas. Desde 2005 atuo nesta área e sei o quanto é difícil gerir uma pasta como esta, especialmente em Aracaju. O prefeito pode contar com o meu comprometimento e minha dedicação, assim como tem sido desde que assumi o cargo de adjunta, ao lado de Bittencourt. Serão 11 meses de muito trabalho, seguindo aquilo que demanda o planejamento da Prefeitura. Além disso, fico grata por ter Selma ao meu lado, uma pessoa que conhece as comunidades de Aracaju e que tem uma história política pautada pela luta dos que mais precisam”, salientou Simone.

Simone Santana possui formação superior em Serviço Social. É pós-graduada em Gestão de Conflitos e Mediação Familiar, e em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional. Atuante na área social desde 2005, já foi secretária de Assistência Social de Boquim, coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social, também no município, e assessora Técnica da Secretaria de Assistência Social da cidade de Feira Nova. Exerceu ainda a função de assessora técnica administrativa da Secretaria de Estado da Casa Civil, de assessora administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, além de coordenadora e assessora executiva na Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat).

Acompanharam o ato de nomeação o deputado federal Fábio Mitidieri e os secretários Carlos Cauê (Comunicação), Jorge Araújo Filho (Governo), Renato Telles (SMTT) e Jeferson Passos (Fazenda).

