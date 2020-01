EDVALDO NOGUEIRA NOMEIA LUCIANO COREIA NA PRESIDÊNCIA DA FUNCAJU

18/01/20 - 06:35:45

O prefeito Edvaldo Nogueira nomeou, na tarde desta sexta-feira, 17, o jornalista Luciano Correia na presidência da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Ele substitui o professor Cássio Murilo Costa. Luciano desempenhava atualmente a função de secretário-adjunto da Comunicação da capital. Com a nomeação do novo presidente, a gestão municipal iniciará um processo de rediscussão da política cultural de Aracaju, segundo informou o prefeito.

“Anuncio com muita alegria a chegada de Luciano Correia à Presidência da Funcaju. Ele dará prosseguimento ao trabalho que já vinha sendo realizado na pasta, a partir do que está estabelecido no nosso Planejamento Estratégico, e começará o processo de rediscussão da política cultural da cidade e dos novos caminhos e desafios para a área”, declarou o prefeito, ressaltando que o novo presidente da Funcaju já terá dois importantes eventos pela frente: o Projeto Verão e os 165 anos de Aracaju.

Luciano Correia se disse muito feliz com o novo desafio. “Vamos dar continuidade à política cultural que a Prefeitura já executa com muita capacidade e presença, mas também agregar outros olhares, aprofundando, por exemplo, a discussão em torno da Economia Criativa da Cultura, e abrir, de maneira mais efetiva, o diálogo com os vários segmentos emergentes da cultura, muitos deles ainda marginalizados. Queremos trabalhar com a multiplicidade de vozes e gramáticas culturais que estão sendo elaboradas e reelaboradas em nossa cidade”, afirmou.

Luciano Correia é jornalista graduado pela Universidade Federal de Sergipe, é especialista em Desenvolvimento e Relações Internacionais pela Universidade de Havana (Cuba), mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Unissinos (RS) e professor da UFS. Foi presidente da Fundação Aperipê, atuou em diversos veículos de comunicação locais e de outros Estados. Tem quatro livros publicados. Foi secretário da Comunicação de Aracaju em três ocasiões – a última entre 2017 e 2019.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA