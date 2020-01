PT convidará Henri Clay para filiar e ser candidato a prefeito

É dada a hora de o Partido dos Trabalhadores convidar Henry Clay para se filiar

O processo eleitoral no município de Aracaju está aberto. Esse é um momento em que o cenário eleitoral nas capitais sem sombra de dúvida vai ficar polarizado entre os que dão sustentação ao desastroso governo de Bolsonaro e os que defendem o retorno do páis ao projeto capitaneado por Lula de pleno emprego e com fortes políticas sociais.

Ao romper com Edvaldo, o PT se lança com candidatura própria para a cidade de Aracaju. Algumas tendências do PT estão defendendo o nome de Márcio Macedo, ex-deputado federal, vice-presidente nacional do PT. Um quadro importante . No entanto pra essa eleição precisamos nos fortalecer mais . E para isso, vale a pena convidar Henry Clay Andrade para se filiar ao Partido. Ao nosso ver, Henry Clay viria pra formar chapa com Márcio, e a partir de discussões internas consensuais , prévias ou pesquisa na sociedade se definiria o melhor nome pra encabeçar a chapa.

O Partido dos Trabalhadores precisa de um programa à esquerda para sinalizar para sociedade que queremos voltar a administrar Aracaju priorizando a população mais pobre , a geração de emprego e renda, a valorização dos servidores públicos , a desprivatização da saúde , o fortalecimento da educação pública e da assistência social, o pagamento do píso salarial aos professores, etc…

A história de Henry Clay o credencia para esse processo. Renomado advogado trabalhista, cujo escritório político sempre defendeu causas dos trabalhadores. Um defensor da justiça social, inclusive com posicionament o firme e claro contra o impeachmenmt de Dilma , contra a prisão de Lula , contra a reforma trabalhista e contra a reforma previdenciária de Bolsonaro e a de Belivaldo.

Eleitoralmente , Henry Clay mostrou-se muito competitivo . Foi o candidato a senador com a segunda maior votação de Aracaju, obteve mais de 50 mil votos. Henry tem um bom relacionamento com todas as tendências do PT. Seu nome agregaria diversos setores da centro esquerda e da esquerda de Sergipe, além de criar uma efervescência no movimento sindical , social e em diversos setores da sociedade. O PT não pode perder esse momento histórico.

Voltar a governar Aracaju é possível, se a vaidade não se sobressair. É hora de fazer Aracaju verdadeiramente democrática e Popular

Por Joel Almeida

Foto assessoria