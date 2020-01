Samu realiza neste sábado prova teórica do PSS 2020 para curso de atendimento

18/01/20 - 07:01:01

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Núcleo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel (Samu 192), realizará neste sábado, 18, a prova teórica do Processo Seletivo para o Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), destinada aos acadêmicos de enfermagem e medicina do Estado de Sergipe. O local da prova é a faculdade Estácio e os portões fecharão às 9h.

Segundo o gerente do NEP, Ronei Barbosa, a prova teórica (1a Etapa do processo seletivo) tem como objetivo classificar 40 candidatos, sendo 20 acadêmicos do curso de enfermagem e 20 do curso de medicina. Esses candidatos na próxima sexta-feira 24 , deverão apresentar os títulos solicitados (2ª etapa do processo seletivo) , às 9h no espaço do Núcleo de Educação Permanente (NEP), na base do bairro Siqueira Campos,

Com duração de sete meses e carga horária de até 620 horas, o curso será ministrado a partir de aulas teóricas e práticas, bem como plantões junto às equipes. “Nesse período, as teóricas irão acontecer todas as terças à noite, das 19 horas às 22 horas, enquanto as práticas serão aos sábados, das 7 às 13h”, relacionou Ronei, acrescentando que uma vez por semana o estudante dará um plantão junto às equipes de intervenção e regulação do Samu.

Fonte e foto SES