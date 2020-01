Após jovem ser ameaçado e baleado, família é obrigada a se mudar do município de Capela

19/01/20 - 09:29:40

Uma família que residia no município de Capela, foi abrigado a mudar de cidade, após um jovem ser baleado nas nádegas por um menor de idade. O fato aconteceu no dia 1º de janeiro, um jovem que vinha sendo ameaçado por conta de um namoro, e o ex de sua namorada, teria feito várias ameaças.

Por conta disso, a mãe do jovem procurou a delegacia para informar sobre as ameaças e logo em seguida sobre a tentativa de homicídio, já que o filho foi alvejado nas nádegas na porta da resistência, quando comemorava a virada de ano novo com sua família.

Segundo informações passadas pela mãe, ela foi até a delegacia no dia 02 de janeiro, porém não conseguiu registrar o BO, já que um policial civil teria informado que não tinha internet.

Ela então retornou no dia 03 de janeiro, quando foi possível fazer o registro, porém segudo ela, até o momento nenhuma providência foi tomada no sentido de proteger a vida do jovem.

Entenda o caso – as informações passadas pelos familiares são de que, no dia da tentativa de homicídio, o homem acusado de ser o mandante, teria mandado um irmão menor de idade efetuar o disparo que atingiu a vitima.

Ele foi internado no Hospital de Urgência de Sergipe e, dois dias após ele foi liberado e retornou para sua residência em Capela, pensando que o acusado teria sido localizado pela polícia, porém ele continua solto e, segundo a família, as ameaças continuam.

Com medo de que o filho seja assassinado, a mãe tem procurado a imprensa para fazer a denúncia, já que foram obrigados a deixar Capela para residir em outro município.

As informações são do radialista Sandoval Noticias