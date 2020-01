QUINZE SELEÇÕES ABREM AS INSCRIÇÕES PARA MAIS DE 1,4 MIL VAGAS NESTA SEGUNDA

Só na prefeitura de Maracaí, em São Paulo, os salários chegam a R$ 13.217,90. As 31 vagas são para profissionais de nível fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser feitas no site da organizadora até o dia 4 de fevereiro.

Já a Marinha seleciona para 900 vagas com remuneração de até R$ 1.950,00. Podem se candidatar profissionais com Ensino Médio e as inscrições vão até 3 de fevereiro no site da Marinha.