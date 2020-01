CONFIANÇA E LAGARTO VENCEM NA ABERTURA DA SEGUNDA RODADA DO SERGIPÃO

19/01/20 - 08:00:38

A segunda rodada Sergipão Estadium.Bet, teve início na tarde deste sábado (18) com duas partida no interior do estado. As redes só balançaram duas vezes e o placar se repetiu nos dois jogos.

No município de Frei Paulo, os donos da casa receberam no estádio Jairton Menezes, a equipe do Confiança. Com a bola rolando uma partida igual e bastante disputa no meio de campo. O único gol da partida só saiu no segundo tempo após cobrança de pênalti do atacante Renan Grone. Final de jogo: FreiPaulistano 0x1 Confiança.

No outro jogo da tarde a equipe do Lagarto recebeu no estádio Albano Franco, o time do América de Pedrinhas. O alviverde fez valer o mando de campo e pressionou nos minutos iniciais os visitantes. Depois de jogada pelo lado esquerdo o atleta Jardson marcou para o Lagarto. Final de jogo: Lagarto 1×0 América de Pedrinhas.

A segunda rodada terá sequência amanhã com mais dois jogos. O Sergipe enfrenta o Boca Júnior, às 15h30, no estádio João Hora. E a equipe do Itabaiana enfrenta o Dorense, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Acompanhar a arbitragem:

15h30 – Sergipe x Boca Júnior, estádio João Hora de Oliveira, em Aracaju:

Árbitro Central: Wendel de Oliveira Santos – Master/FSF

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Assistente 2: José Crispim dos Santos Neto – Master/CBF

Quarto Árbitro: Marcelo Soares da Silva – Master/FSF

Analista: Mário Bancilon

16h – Itabaiana x Dorense, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana:

Árbitro Central: Michael Vinícius Freitas – CBF

Assistente 1: Renner Lisboa Santos – CBF

Assistente 2: José Roberto Loureiro – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Jade Moreno Almeida – FSF

Analista: Edmo Oliveira

FSF

Foto: Wendell Resende