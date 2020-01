NAVIOS DA MARINHA DO BRASIL ESTARÃO ABERTOS À VISITAÇÃO PÚBLICA EM ARACAJU

19/01/20 - 06:03:39

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) informa que o Navio Patrulha “Guaratuba” (P50) estará disponível para visitação pública no Caís do Mercado, em Aracaju, neste domingo, 19 de janeiro, das 14h até o pôr do sol, momento em que é realizado o cerimonial à bandeira.

Realizando ações de Patrulha Naval no litoral da Bahia e Sergipe, sob o comando do Capitão-Tenente Jean Felipe, o navio possui 46,5 metros de comprimento, desloca 217 toneladas e atinge velocidades de até 25 nós (aproximadamente 46Km/h).

O NPa “Guaratuba” tem como missão principal realizar ações de patrulha naval no mar territorial brasileiro, a fim de contribuir para o controle da área marítima, em nossa “Amazônia Azul”.

Fonte Marinha do Brasil