PC CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO DE SUSPEITOS DE ESTUPRO E DE HOMICÍDIO

Equipes da Polícia Civil de Boquim deram cumprimento a três mandados de prisão. Na ação policial, foram presos João José de Santana, de 79 anos, e de Joel dos Santos Lima, de 40, em decorrência de condenação judicial definitiva pela prática de estupro. Já por mandado de prisão preventiva foi detido José Givaldo de Andrade, o “Itamar”, por suspeita de homicídio qualificado.

De acordo com o delegado Marcelo Hercos, os dois primeiros suspeitos foram presos após a expedição de sentença judicial pela Justiça. Ambos foram localizados e detidos na cidade de Boquim. Já o terceiro homem é apontado como suspeito de ser o mandante do crime que vitimou um homem de conhecido como “Carlinhos”.

Ele foi encontrado e preso no povoado Tanque, em Riachão do Dantas. Diante dos mandados de prisão, eles foram presos e encaminhados para uma unidade policial onde ficarão custodiados à disposição do Poder Judiciário. Informações e denúncias também podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).