19/01/20 - 10:00:44

Usuários do WhatsApp relatam dificuldades para enviar fotos, vídeos e áudio no popular aplicativo de mensagens na manhã deste domingo (19). No aplicativo de celular (tanto Android quanto iPhone), a figura fica em constante processamento. O mesmo problema ocorre no WhatsApp Web e WhatsApp Desktop, versões acessíveis pelo navegador e pelo PC. Ainda há o aviso de que “Sua mensagem não foi enviada”.

O site DownDetector, especializado em registrar falhas de plataformas digitais, já contabiliza milhares de reclamações. O gráfico indica início do problema às 08h deste domingo. Por ora não há explicações oficiais para a questão. O tenta contato com o WhatsApp.

O WhatsApp pertence ao Facebook e é o aplicativo mais utilizado do Brasil. Eram 120 milhões de usuários conectados ao sistema de mensagens, de acordo com número divulgado pela empresa em 2017. No mercado há expectativa de que o total seja ainda maior atualmente.

Fonte Tech Tudo