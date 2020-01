ITABAIANA VENCE O DORENSE E SERGIPE E BOCA JÚNIOR FICAM NO EMPATE

20/01/20 - 06:12:51

A segunda rodada do Sergipão Estadium.bet foi encerrada neste domingo (19) com dois jogos. Um aconteceu na capital sergipana e a outra partida no município de Itabaiana, na região agreste do estado.

Em Aracaju, o Sergipe recebeu a equipe do Boca Júnior, no estádio João Hora de Oliveira. Em um jogo muito movimentado e com boas oportunidades para as duas equipes. As redes só balançaram na segunda etapa da partida. Os visitantes abriram o placar com o atacante Mano. Não demorou muito e o Sergipe empatou após cobrança de falta o zagueiro Renato Camilo de cabeça fez para os donos da casa. Final de jogo: Sergipe 1×1 Boca Júnior.

No estádio Etelvino Mendonça, o Itabaiana recebeu o Dorense. A partida foi marcada pelo equilíbrio das duas equipes. O único gol do jogo saiu aos 45 minutos do segundo tempo e foi de pênalti. O meia Alex Galo marcou para o tricolor serrano. Final de jogo: Itabaiana 1×0 Dorense.

É bom lembrar que a segunda rodada Sergipão Estadium.Bet, teve início no sábado (18) com duas partida no interior do estado. As redes só balançaram duas vezes e o placar se repetiu nos dois jogos.

No município de Frei Paulo, os donos da casa receberam no estádio Jairton Menezes, a equipe do Confiança. Com a bola rolando uma partida igual e bastante disputa no meio de campo. O único gol da partida só saiu no segundo tempo após cobrança de pênalti do atacante Renan Grone. Final de jogo: FreiPaulistano 0x1 Confiança.

No outro jogo da tarde a equipe do Lagarto recebeu no estádio Albano Franco, o time do América de Pedrinhas. O alviverde fez valer o mando de campo e pressionou nos minutos iniciais os visitantes. Depois de jogada pelo lado esquerdo o atleta Jardson marcou para o Lagarto. Final de jogo: Lagarto 1×0 América de Pedrinhas.

Com o resultados acompanhe a classificação de momento do Sergipão Estadium.Bet:

1) Itabaiana 6 prontos

2) Confiança 6 prontos

3) Lagarto 4 pontos

4) FreiPaulistano 3 pontos

5) Sergipe 1 ponto

6) Dorense 1 ponto

7) Boca Júnior 1 ponto

8) América de Pedrinhas 0 ponto

A terceira rodada do Sergipão Estadium.bet terá sequência no meio de semana e será encerrada no domingo. Confira os detalhes:

Terça-feira (21)

20h – Confiança x Lagarto, arena Batistão, em Aracaju

Quarta-feira (22)

15h30 – Dorense x FreiPaulistano, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores

Sábado (25)

16h – Boca Júnior x Itabaiana, estádio Fernando França, em Carmópolis

Domingo (26)

15h30 – América de Pedrinhas x Sergipe, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

A escala de arbitragem será divulgada amanhã (20) em Audiência Pública. O evento será na sede da Federação Sergipana de Futebol (FSF), às 15 horas.

Foto: Wendel Resende

Fonte Federação Sergipana de Futebol