30ª EDIÇÃO DO SARAU NO CORETO É REALIZADO EM MONTE ALEGRE DE SERGIPE

20/01/20 - 05:00:00

Quando a sociedade civil se organiza em prol de uma ação significativa para todos é sinônimo sempre de êxito. É nesse caminho que chegamos à marca da 30ª edição do Sarau no Coreto em Monte Alegre de Sergipe.

A última edição realizada na noite de sábado (18) evidenciou uma prática muito valorizada pelos monte-alegrenses, sergipanos e brasileiros, o esporte. Sabemos dos benefícios à saúde e sociais que a prática esportiva traz para a vida do ser humano.

No chão monte-alegrense uma das modalidades esportivas mais prestigiada e valorizada pela população é o futebol. Isso acontece devido aos diversos times existentes na comunidade, tais como: Guarani, Cosmo, Criciúma, Veteranos, Tema entre outros. Poemas foram recitados homenageando alguns dos times Cosmo (Professor Braga), Veteranos (Roberto) e o músico Matheus Borges produziu um poema contando a trajetória do esporte em Monte Alegre que foi lido pelo professor Gabino Barros (um grande incentivador e defensor do nosso esporte). O momento foi de homenagear àqueles filhos ilustres defensores do esporte monte-alegrense: Zé de Creuza, Chiquinho, professor Geonilton, Unaldo, Rui, Teoge etc.

Além do futebol, tivemos a participação dos ciclistas do grupo “Suçuaranas do Pedal” fazendo uma explanação dos benefícios do ciclismo na nossa vida. A explanação foi feita pelo professor Amintas com o auxílio de Cléo Lemos e Everson. Vale ressaltar o quanto esse grupo vem crescendo ao longo de um curto tempo.

A capoeira representada pelo grupo “Pura Ginga” se fez presente e o Mestre Scorpion nos presenteou com uma apresentação da evolução das rodas de capoeira no Brasil. Esta modalidade precisa muito do apoio de todos os monte-alegrenses e do poder público.

Outra modalidade esportiva que não é valorizada, mesmo existindo uma boa representatividade do município em competições estaduais e nacionais, é o Judô. Os judocas Pedro e Paulo Nunes fizeram uma pequena demonstração de alguns “golpes” e da história do judô.

Gabino, o nosso comandante, ressaltou a importância do Atletismo dentro da nossa comunidade. Falou da renomada maratona e da necessidade dessa atividade voltar à cena.

Entre uma apresentação e outra o público apreciou as declamações de poemas feitas por Sandra e Adriene; moda de viola com seu Humberto e seu José.

A edição foi finalizada com a apresentação do cantor e compositor Givaldo Silva e a participação de Adriel Soares.

Assim, ocorreu mais uma edição do Sarau no Coreto. Precisamos apoiar as modalidades esportivas e fortalecer as ações delas. Todas têm sua importância e o esporte colabora significativamente para o desenvolvimento social da comunidade. O Sarau no Coreto é de cada cidadão monte-alegrense. No dia 29 de fevereiro haverá mais uma edição e a temática será “Proteção dos Animais”. Vida longa ao Sarau!

Carlos Alexandre N. Aragão

Idealizador do Sarau no Coreto