Acidente envolvendo motocicleta e caminhão-pipa deixa três pessoas gravemente feridas

20/01/20 - 05:26:17

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminha pipa, deixou três pessoas gravemente feridas.

O acidente foi registrado no final da tarde deste domingo (19), e as informações são de que uma criança, um adolescente e um homem ficaram feridos após uma colisão ocorrida na entrada do município de Canindé de São Francisco.

As vítimas estavam em uma motocicleta que bateu em um caminhão-pipa. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Uma criança, de 4 anos, teve fratura e ferimento no rosto e foi levado para a sutura da unidade; o adolescente, 16, também teve fratura e foi para a ala vermelha do Huse; já o homem, 44, sofreu uma amputação no braço, e no momento do acidente apresentava taquicardia e hipotensão e foi para a ala vermelha do hospital.