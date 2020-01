ALMOÇO-É DE SERGIPE IRÁ ACONTECER NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, DIA 22

O movimento É de Sergipe realiza, na próxima quarta-feira, 22, no Hotel Aquarius, o primeiro almoço do ano, com uma palestra de Gabriel Campos de Souza, sobre Blockchain. O evento será para associados e não associados do É de Sergipe. Os ingressos ainda podem ser adquiridos através do Sympla.

O presidente do É de Sergipe, Linconlin Amazonas, disse que é uma oportunidade importante, não só para troca de experiências entre o empresariado sergipano, mas também para conhecer um pouco mais sobre o que vem a ser o blockchain.

O palestrante Gabriel Campos de Souza é diretor de tecnologia da informação e qualidade da Anoreg Sergipe (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Sergipe)

Blockchain

Na verdade, o blockchain (também conhecido como “o protocolo da confiança”) é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros e dados distribuídos e compartilhados que têm a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado.

A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do bitcoin visto que é a prova de todas as transações na rede. Seu projeto original tem servido de inspiração para o surgimento de novas criptomoedas e de bancos de dados distribuídos.

Por Antonio Carlos Garcia