CASAL É PRESO PELO GETAM SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS EM ITABAIANA

20/01/20 - 06:46:55

Com a dupla foram encontradas 49 cápsulas contendo substância semelhante a cocaína.

Policiais do Getam do 3º BPM realizavam rondas, quando avistaram um veículo de cor branca estacionado aos fundos do condomínio Heitor Vila Lobos, no município de Itabaiana e quando fizeram a abordagem, encontraram drogas.

Ao se aproximarem do veículo, os policiais avistaram pessoas dentro do carro e ao realizar a abordagem, encontraram 49 cápsulas cocaína e R$ 1.009,00 em espécie.

Dentro do veículo estava um casal acompanhado da filha de apenas cinco anos de idade.

O casal foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itabaiana.