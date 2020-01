CEAC da Rua do Turista já conta com o Aracajucard

20/01/20 - 13:02:02

A partir desta segunda-feira, 20, o setor de atendimento do Aracajucard – empresa responsável pela bilhetagem eletrônica do sistema de transporte coletivo de Aracaju e Região Metropolitana – passa a funcionar no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizado na Rua do Turista. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 17h.

Diariamente cerca de 220 mil passageiros utilizam o transporte coletivo. De acordo com o Setransp (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju), o objetivo da mudança do local de atendimento é aperfeiçoar a qualidade e a eficiência do serviço, já que o novo espaço possui uma localização mais acessível para o usuário.

De acordo com a diretora geral do CEAC, Ana Paula Menezes, o Ceac da Rua do Turista já oferecia alguns totens de recarga do cartão e validação do Aracajucard, usado mensalmente por 15 a 20 mil cidadãos. Acredita que com a chegada de todo o setor comercial do Aracajucard para a unidade esse número irá aumentar significativamente. Enfatiza que a empresa irá ofertar também o serviço por agendamento o que vai facilitar ainda mais para o cidadão.

Para a gerente comercial da empresa, Andrea Aragão, a proposta inicial de instalar o Aracajucard na Rua do Turista foi à localização e a mobilidade, principalmente para os usuários do sistema de transporte público coletivo. “O acesso à antiga sede no Inácio Barbosa era um pouco dificultoso e essa era uma das reclamações constantes dos usuários”, comentou, afirmando que pra tentar atender as reclamações a Setransp firmou essa parceria com o Ceac e instalou toda a estrutura na Rua do Turista.

Andrea destaca que a empresa oferta quatro tipos de serviços, que é a entrega da primeira via dos cartões: pré-pago, escolar, vale-transporte, funcional, gratuidade, especial amarelo, cinza e roxo, e o cartão Mais Aracaju. Assim como a retirada também de qualquer tipo de cartão, além de solicitação de nova via e a recarga de passagens. “Esses serviços atualmente são feitos de forma presencial, mas a partir do dia 03 de fevereiro vamos dispor do agendamento via telefone ou pelo site do Ceac”.

O atendente de loja, Deivisson Almeida, disse que a ida do Aracajucard para o Ceac da Rua do Turista facilitou muito, principalmente no quesito locomoção. “Antes era mais distante e vindo para o Centro dá para resolver outras coisas também. Ficou bem melhor”, comemorou, afirmando que desejava que isso fosse feito, devido à dificuldade que tinha de ir até a antiga sede.

A costureira Marisa dos Santos também ressaltou a facilidade no acesso. “Achei ótima essa transferência de local. Quando era no DIA além do acesso do coletivo ser complicado, o local era muito esquisito. No centro é muito mais fácil, não tem nem comparação”.

O Ceac da Rua do Turista fica localizado na Rua Laranjeiras, número 317, primeiro piso, no Centro de Aracaju. Além dos serviços do Aracajucard, a unidade oferece serviços do Banese, Detran, Deso, Sead, ID Jovem, CIL e SSP.

