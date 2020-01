Homem usa o nome da “Mulheres de Peito” e pede dinheiro

20/01/20 - 12:46:31

Associação “Mulheres de Peito” alerta população para homem que pede dinheiro em nome da instituição

A Associação Mulheres de Peito vem a público alertar a população para um homem que vem se passando por integrante do movimento e pedindo ajuda em dinheiro em ônibus coletivo em Aracaju. Este homem utiliza uma camisa da Associação e toca violão e pede dinheiro para ajudar o Movimento Mulheres de Peito.

A vice-presidente da Associação, Sheyla Galba, afirma que ninguém está autorizado a pedir ajuda financeira em nome da instituição. “Recebemos nossos recursos através do call center com agendamento para pagamento, através de depósito bancário em nossas contas ou recebendo pessoalmente na sede com entrega de recibo”, garante Sheyla Galba.

Ela disse ainda que vai solicitar à polícia que investigue esse caso. “Estamos muito preocupadas porque essa pessoa vem se passando por integrante do movimento e enganando as pessoas. Estamos agora indo na Delegacia para prestar uma queixa para que a polícia investigue e identifique essa pessoa. Não é primeira vez que tomamos conhecimento desse fato”, disse Sheyla.

Por Fábio Viana