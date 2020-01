“Educação” é tema central do Programa MIT Global Startups Labs

20/01/20 - 10:37:32

De 13 a 17 de janeiro, os participantes do Programa MIT Global Startups Labs desenvolveram mais um ciclo de atividades. Durante toda a semana, os estudantes participaram de palestras e desenvolveram ações voltadas à criação de startups. O Programa Global Startup Labs é uma iniciativa multidisciplinar, gerenciado pelo MIT Brasil, que promove o empreendedorismo tecnológico e as habilidades de desenvolvimento de software globalmente.

Para esta edição realizada em Aracaju, os projetos desenvolvidos terão como tema central a área da Educação. “Como os alunos estão nesse processo criativo de formação das startups, eles precisam selecionar um problema da educação e resolver esta problemática através de uma startup. É muito importante eles terem a visão de profissionais que estão introduzidos no tema e que trabalham diretamente com isso para abrir a mente e pensar que isso seria um bom desafio”, declara a assessora de Relações Internacionais, Stephanie Donald.

A nova proposta de formação de professores, as licenciaturas, experiências dos docentes tanto no Ensino público quanto privado, alterações efetivas na Educação Básica, além de uma visão geral do sistema educacional brasileiro foram temáticas abordadas durante a segunda semana do programa. Os estudantes de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação, Manuela Barbosa e Ícaro Franca, as docentes Nadja Soares e Allessandra Elizabeth dos Santos, a professora Sandra Amorim, Tricia Kress do Molloy College e a docente do PPED, Simone Amorim participaram do encontro.

“Isso é muito importante porque a gente começa a visualizar que os problemas em educação não existem apenas no Brasil, mas existem em todo mundo e muitas vezes são problemas semelhantes. Temos desafios e precisamos enfrentá-los com muita criatividade porque é algo inerente a nós”, comenta Simone Amorim.

A imersão acontece durante quatro semanas no Tiradentes Innovation Center e reúne sete instrutores do MIT e 29 acadêmicos sendo eles da Unit em Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Por Amália Roeder

Foto assessoria