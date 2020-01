FEMINICÍDIO: MULHER É ENCONTRADA MORTA DENTRO DE RESIDÊNCIA EM PIRAMBU

20/01/20 - 13:39:39

Mais um feminicídio foi registrado no interior do estado. Desta vez, a mulher foi assassinada no município de Pirambu.

O crime aconteceu no povoado Lagoa Redonda, no município de Pirambu, e as informações são de que o corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (20), por familiares.

A polícia civil irá investigar o caso. Quem tiver alguma informação pode passar para a polícia através do 181 ou 190.

Com informações do radialista Sandoval Noticias