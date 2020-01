Glória recebe Brigada Itinerante de Combate à dengue até sexta-feira

20/01/20 - 13:20:03

O município de Nossa Senhora da Glória receberá durante toda esta semana, de segunda a sexta- feira, 20 a 24, a Brigada Itinerante de Combate à Dengue. O trabalho da brigada é essencialmente educativo, no sentido de orientar a população sobre os cuidados domésticos para prevenir a presença do mosquito nos domicílios, bem como eliminar os criadouros encontrados nas residências.

Através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), o governo do Estado não tem medido esforços no combate à dengue e demais arboviroses, como destacou a gerente do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sidney Sá. Segundo ela, é importante que nesse período de altas temperaturas e chuvas esporádicas de verão, gestores e cidadãos tenham consciência de quais são os riscos reais da propagação do mosquito.

“A presença do vetor sinaliza possíveis casos de dengue ou de chikungunya, então é importante que todos estejam atentos. Que gestores coloquem seus agentes nas ruas para o trabalho de rotina ou de intensificação e que a população se engaje no combate, observando aqueles locais onde o mosquito gosta de estar colocando seus ovos”, orientou.

Fonte e foto SES