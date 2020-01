Hospitais Regionais atendem a mais de três mil pacientes no fim de semana

20/01/20 - 14:39:32

Os hospitais regionais gerenciados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) receberam 3.099 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no fim de semana, 17 a 19, conforme estatísticas das unidades. Destes, cerca de 80% foram problemas de saúde de baixa complexidade, com os pacientes recebendo alta em até 24 horas. Poucas transferências foram feitas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

No Sul do Estado, o Hospital Regional de Estância recebeu 606 pacientes e destes, 362 foram encaminhados para a clínica médica, 63 para a clínica cirúrgica, 110 para a pediatria e 71 para a ortopedia. No Baixo Sção Francisco, o Hospital Regional de Propriá atendeu a 653 usuários, cuja maior demanda também foi na clínica médica, com 327 registros, enquanto a pediatria acolheu 163 pequenos, a ortopedia 75, a obstetrícia 27 e a clínica cirúrgica, 61.

No Agreste sergipano, o Hospital Regional de Itabaiana contabilizou 741 atendimentos, assim distribuídos: 442 na clínica médica, 122 na sutura, 101 na pediatria, 40 na ortopedia e 36 em consultas ambulatoriais. Já o Regional de Nossa Senhora da Glória, no Sertão sergipano, foram registrados 470 pacientes e destes, 346 foram destinados ao consultório adulto e 73 à pediatria. A sala de procedimentos recebeu 34 usuários e a obstetrícia, 17.

Na Grande Aracaju, o Regional de Nossa Senhora do Socorro deu assistência a 629 usuários, Destes, 513 foram atendidos na clínica médica, 69 na pediatria e 47 na obstetrícia, conforme informações da superintendente da unidade, Iza Prado.

