Ipesaúde orienta sobre solicitações no setor de protocolo

Após a entrega da documentação necessária, o processo é encaminhado ao setor responsável e o mesmo realizará o contato com o beneficiário, respeitando o prazo de retorno estabelecido

Os beneficiários que buscam o setor de protocolo para solicitar procedimentos têm mais uma opção de acesso à informações sobre documentação necessária, através do www.ipesaude.se.gov.br, na aba Espaço Beneficiário/Documentação Para Solicitações. O objetivo da ação é repassar orientações, que são importantes para dar andamento aos pedidos de Restituição, Cancelamento do Titular, Cancelamento de Dependentes e Descendentes, Pedido de Medicação, Cancelamento por Óbito, Pós Cirurgia Bariátrica, OPME, Home Care, Reembolso, Pré-Reembolso, Vasectomia e Laqueadura.

O Setor de Protocolo fica localizado na sede do Ipesaúde, rua Campos, 177, bairro São José, em Aracaju. Após a entrega da documentação necessária, o processo é encaminhado ao setor responsável e o mesmo realizará o contato com o beneficiário, respeitando o prazo de retorno estabelecido.

Segue abaixo a lista de documentação necessária para solicitação de procedimentos:

Restituição

RG e CPF;

Contracheque;

Comprovante de residência;

Ficha Financeira do ano de competência;

Cancelamento do Ipesaúde (de beneficiários que realizam pagamento via boleto)

Cópias:

RG e CPF do titular;

Extrato de boletos pagos;

Cancelamento do Ipesaúde (de pagamentos descontados no contracheque)

Cópias:

RG e CPF do titular;

Contracheque atual;

Cancelamento de Descendentes

Cópias:

RG e CPF do titular;

RG e CPF do dependente;

Contracheque atual;

Cancelamento de Dependentes (Municípios)

Cópias:

RG e CPF do titular;

RG e CPF do dependente;

Extrato de boletos pagos;

Pedido de Medicação

Cópias:

Pedido Médico solicitando a medicação;

RG e CPF;

Carteirinha do Ipesaúde;

Contracheque atual;

OBS: Caso a medicação seja para um dependente será necessária a apresentação de cópias do RG e Carteira do Ipesaúde do mesmo.

Cancelamento por Óbito

Cópias:

RG e CPF;

Contracheque atual;

Certidão de óbito;

RG do falecido;

OBS: Caso o titular seja o falecido, é necessário o último contracheque do mesmo.

Pós Cirurgia Bariátrica

Cópias:

RG do titular;

RG do dependente;

Carteirinha do titular;

Carteirinha do dependente;

Pedido Médico;

Carteira bariátrica;

Contracheque atual;

Home Care

Pedido médico com código da cirurgia;

RG e CPF;

Carteira do Ipesaúde;

Contracheque atual;

OBS: Caso a cirurgia seja para um dependente, será necessária a apresentação de cópias do RG e carteira do Ipesaúde do mesmo.

OPME

Pedido médico com carimbo da perícia;

Guia liberada da perícia;

RG e CPF;

Carteira do Ipesaúde;

OBS: Caso o material seja para um dependente, será necessária a apresentação de cópias do RG e carteira do Ipesaúde do mesmo.

Reembolso

Solicitação médica e guia autorizada do procedimento requerido;

Nota fiscal original/recibo original que conte CPF do médico;

RG e CPF;

Contracheque atual;

Carteira do Ipesaúde;

Comprovante de residência;

OBS: Caso a cirurgia seja para um dependente, será necessária a apresentação de cópias do RG e carteira do Ipesaúde do mesmo.

Pré Reembolso

Solicitação médica e guia autorizada do procedimento requerido;

Orçamento do procedimento à ser feito, com carimbo da clínica;

RG e CPF;

Contracheque atual;

Carteira do Ipesaúde;

Comprovante de residência;

OBS: Caso a cirurgia seja para um dependente, será necessária a apresentação de cópias do RG e carteira do Ipesaúde do mesmo.

Vasectomia

03 termos de consentimentos assinados e carimbados pelo médico, paciente e companheira ou esposa, caso haja;

Pedido médico;

RG e CPF;

Contracheque atual;

Carteira do Ipesaúde;

RG da companheira ou esposa;

Certidão de casamento ou união estável (caso solteiro, apresentar declaração de solteiro feita num cartório);

Certidão dos filhos;

OBS: Caso a cirurgia seja para um dependente, será necessária a apresentação de cópias do RG e carteira do Ipesaúde do mesmo.

Laqueadura

Cópias:

03 termos de consentimento assinados e carimbados pelo médico, paciente e companheiro ou esposo, caso haja;

Pedido médico;

RG e CPF;

Contracheque atual;

Carteirinha do Ipesaúde;

RG do companheiro ou esposo;

Certidão de casamento ou união estável;

Certidão dos filhos;

OBS: Caso a cirurgia seja para um dependente, será necessária a apresentação de cópias do RG e carteira do Ipesaúde do mesmo.

Fonte e foto assessoria