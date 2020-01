MOTORISTA É ASSALTADO E BANDIDOS LEVAM TODOS OS PNEUS DE CARRETA EM ROSÁRIO

20/01/20 - 10:10:11

O motorista de uma carreta foi alvo da ação de marginais e acabou sendo assaltado e teve os pneus do veículo furtado na manhã desta segunda-feira (20).

As informações são de que o assalto aconteceu nas proximidades do posto Paty, localizado na BR 101, no município de Rosário do Catete, local de onde a carreta foi levada para uma área rural onde foram retirados e levados todos os pneus.

As informações do motorista foram passada aos seguranças de uma empresa nas proximidades do local onde ocorreu o assalto. Em seguida os seguranças acionaram a policia.