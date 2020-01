NÃO PROCEDE POSSÍVEL SAÍDA DO DELEGADO E DO COMANDANTE DO 11º BATALHÃO

20/01/20 - 05:35:45

A informação divulgada sobre a possível saída do delegado e do comandante do 11º Batalhão da cidade de Tobias Barreto, não procede.

Segundo levantamento feito pelo blog Espaço Militar, que procurou informações junto a algumas fontes daquele município, pelo menos por enquanto, tudo não passa de boato, inexistindo qualquer fato acerca de tais mudanças.