PARTE DO TETO DA SALA DE ATENDIMENTO DO INSS DESABA; NINGUÉM SE FERIU

20/01/20 - 15:17:37

Parte do teto da sala de atendimento agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) localizado na avenida Ivo do Prado, em Aracaju, desabou no inicio da manhã desta segunda-feira (20), mas ninguém se feriu.

As informações são de que no momento do desabamento, as pessoas estavam na fila, quando o teto e telhas de amianto que fica sobre as cadeiras, desabou.

Essa já é a terceira vez que há problemas de desabamento na agência do INSS da avenida Ivo do Prado.

A Defesa Civil e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA/SE) foram acionadas e estiveram no local para fazer as vistorias.

O INSS informou ainda que no final do dia, a empresa responsável pela obra do Dataprev fará os reparos no local.