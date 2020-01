Policiais do 7º Batalhão apreendem arma de fogo e recuperam moto em Lagarto

20/01/20 - 05:48:43

Na noite do último sábado (18), Policiais Militares do 7º Batalhão, que cumpriam ordem de serviço do CPMI, prenderam em flagrante, um homem por porte ilegal de arma de fogo no município de Lagarto.

Após a prisão, J.R.S., 20 anos, disse aos militares que era morador de São Domingos, porém não conseguiu explicar a razão de portar, ilegalmente, uma arma de fogo.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Já no domingo os militares recuperaram uma moto Honda CG, de cor preta, e que havia sido roubada neste fim de semana. Através de informações colhidas de populares, o veículo foi encontrado na zona rural, próximo à rodovia SE 270.

O proprietário já foi orientado a comparecer à delegacia de Lagarto para as providências legais

Com informações do sub-tenente Heliomarto Rezende