POLICIAIS DO GETAM PRENDEM TRAFICANTE E APREENDEM DROGAS NO PARQUE DOS FARÓIS

20/01/20 - 17:09:24

Policiais do Getam conseguiram tirar de circulação mais um traficante e apreender drogas no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pelo sargento Barreto, do Getam, e que comandou a operação, são de que a população informou aos policiais que havia um elemento comercializando drogas na rua 58 do conjunto Parque dos Faróis.

Os militares agiram rápido e conseguiram localizar um elemento que, de arma na mão, um revólver calibre 38, tentou fugir, conseguindo pular um muro de uma residência, porém foi alcançado e imobilizado pela guarnição.

O elemento foi preso e conduzido para a delegacia.

As informações e foto são do radialista Sandoval Noticias