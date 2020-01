Projeto aprovado no Programa Centelha alertará para cuidados com a saúde

20/01/20 - 14:27:02

Aplicativo lembra usuário de fazer ou repetir exames

Quem não gostaria de ser lembrado de fazer ou repetir exames médicos sem sair de casa e na palma da mão? Isso será possível em breve por meio de um aplicativo chamado “Sua saúde na palma da mão”. A ideia foi uma das selecionadas pelo Programa Centelha, realizado por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, através da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação de Sergipe (Fapitec) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O coordenador da equipe que desenvolveu o projeto, Fellipe Tavares Barreto, afirma que “o usuário conseguirá centralizar, armazenar, pesquisar, visualizar, tratar e compartilhar os exames já realizados e receberá um alerta sobre a necessidade de repetição ou realização de outros de acordo com alguns fatores, como idade, sexo, etnia, grupos de risco e data do último exame realizado”, explica.

São soluções práticas voltadas para a melhoria da sociedade, seja na área da saúde, educação, agronegócio, turismo, entre outras, que carimbam o sucesso do Programa Centelha no estado de Sergipe, como aponta o diretor técnico da Fapitec, Ronaldo Guimarães. “Temos 23 excelentes projetos em diferentes áreas estratégicas que serão desenvolvidos através de novas tecnologias”, destaca.

Até serem aprovados, os 23 projetos passaram por três etapas de avaliação, sendo exigidos os seguintes requisitos: relevância, tamanho, abrangência e tendências de mercado, além de tecnologias envolvidas, capacidade técnica e gerencial da equipe. Além do coordenador, a equipe envolvida no projeto é formada por mais três pessoas: Gisele Késsia Gusmão Bizerril, Eduardo Costa Ribeiro e Carlos Igor Leite Cordeiro.

Sobre o Centelha

O Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Centelha/SE), foi lançado em junho de 2019 com o objetivo de promover o desenvolvimento tecnológico como base para modernização do estado. Ele visa ainda estimular a criação de startups, a partir da geração de novas ideias, disseminando a cultura do empreendedorismo inovador em Sergipe. O investimento total é de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 900 mil provindos da Finep, e R$ 300 mil de contrapartida estadual.

Parceiros

O edital do Programa Centelha é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e a Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec). Mas para se tornar realidade em Sergipe, conta com uma série de parceiros que apoiam e dão suporte a realização do programa. São eles: Sedetec, SergipeTec, Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (UNIT), Instituto Evaldo Lodi (IEL), Instituto Federal de Sergipe (IFS), Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese), Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação (IPTI), JRabelo Gestão da Inovação, Grupo Rede+, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), AceleraSE, e a Secretaria de Estado da Educação, Esporte e Cultura (Seduc).