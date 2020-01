SAMU realiza prova teórica para aspirantes ao Curso de Atendimento Pré-Hospitalar

20/01/20 - 06:22:59

Foi realizado neste sábado, 18, na Faculdade Estácio/Fase, a prova teórica do Processo Seletivo 2020 do curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe). Foram inscritos cerca de 300 estudantes dos cursos de medicina e enfermagem. Ao todo serão 28 vagas, 14 para o primeiro semestre e 14 para o segundo semestre.

O resultado dos aprovados será divulgado na próxima semana no site da Secretaria de Estado da Saúde pelo endereço www.saude.se.gov.br. Os aprovados irão atuar no atendimento pré-hospitalar do SAMU 192 Sergipe, nas Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidades de Suporte Avançada (USA).

A Superintendente do SAMU 192 Sergipe, a médica Karina Mendonça, o resultado dessa etapa foi extremamente positivo. “Tivemos um índice de absenteísmo muito baixo, apenas cinco estudantes faltaram. Então foi um sucesso muito grande, porque todos sabem a importância e o sucesso desse curso, por isso ele é bem disputado”, disse.

O Curso

Com duração de sete meses e carga horária de 620 horas, o curso será ministrado a partir de aulas teóricas e práticas, bem como plantões junto às equipes. “Nesse período, as teóricas irão acontecer todas as terças à noite, das 19 horas às 22 horas, enquanto as práticas serão aos sábados, das 7 horas às 13 horas”, relacionou o coordenador do núcleo de educação Permanente do SAMU, Ronei Barbosa, acrescentando que uma vez por semana o estudante dará um plantão.

