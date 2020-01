SINDILAGARTO INTENSIFICA LUTA PARA PML IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS

20/01/20 - 12:36:11

Reunidos em Assembleia Geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lagarto (Sindlagarto), trabalhadores da base municipal deliberaram intensificar a luta para a Administração Municipal implantar o Plano de Cargos, Carreira e Salários para todos os servidores. A assembleia ocorreu no último dia 9 de janeiro.

O Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores de Lagarto é uma demanda histórica. Apesar de muitos anos de luta, os servidores não conseguiram que fosse implementado um plano unificado, que regulamente regras e direitos de maneira igualitária a todos os servidores municipais.

“Os servidores municipais de Lagarto já estão cansados de tantas promessas sem soluções. A situação se arrasta por vários anos, desde gestões anteriores. Por isso, vamos intensificar a luta em defesa do plano unificado, para beneficiar todos os servidores, e não apenas algumas categorias”, afirmou Cláudio Lima Fontes, tesoureiro do SindLagarto.

Os servidores definiram uma intensa agenda de lutas. A proposta é negociar e se for preciso pressionar a prefeitura para que até março deste ano o Plano, que já foi elaborado pelos servidores e encaminhado para o Executivo Municipal no ano passado, seja acatado e apresentado em forma de Projeto de Lei pela prefeitura a Câmara Municipal de Vereadores e aprovado pelos parlamentares.

Justamente para analisar a proposta do Plano de cargos, carreira e salário dos Servidores, organizar e protagonizar estas ações de articulação, foi eleita uma Comissão Representativa, que inclui membros da direção do Sindicato e representantes da base dos trabalhadores, incluindo servidores de nível fundamental, médio e superior

“A formação da comissão mantém viva a luta por esta demanda histórica em Lagarto. O primeiro passo foi solicitar reunião com a Prefeita de Lagarto para retomar o debate e as negociações acerca do Plano. Esperamos que os próximos dois meses sejam de muita organização e negociações positivas que culminem na aprovação pela Câmara de Vereadores do plano de cargos, carreira e salários construído pelo o sindicato, caso estes procedimentos não sejam realizados até março, o Plano não pode entrar em vigor este ano, devido à legislação eleitoral”, apontou Cláudio.

O presidente da Câmara de Lagarto, o vereador Carlos Eduardo, também colocou a Câmara à disposição para apoiar a luta dos servidores. Ele reforçou que o direito ao Plano de cargos, carreira e salários não pode ser restrito a apenas algumas categorias, mas deve atingir todos os trabalhadores do serviço público municipal.

“O que o SindLagarto está reivindicando é que o Plano de Cargos e Carreira seja um direito de todos os servidores. Para isso, é preciso ampliar o direito que já foi garantido a algumas categorias, com agentes de trânsito, fiscal de tributos, entre outros, para todos os trabalhadores do serviço público municipal”, destacou Itanamara Guedes, presidente da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (FETAM Sergipe), colocando a Federação a disposição para apoiar a luta dos servidores. Além de Itanamara, esteve presente na assembleia o Diretor Executivo da CUT Sergipe, João Fonseca.

Presidente Interino

A assembleia também aprovou um novo presidente para o SindLagarto, já que o atual presidente, Jose Ricardo Hora Fontes, pediu afastamento por questões de saúde. Foi eleito referendado pela Assembleia como presidente interino o então secretário geral do sindicato, Roberto Fagner dos Santos Oliveira.

Por Débora Melo

Foto assessoria