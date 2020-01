Assaltante se irrita com “marca” de celular e esfaqueia vitima

20/01/20 - 07:50:47

Uma tentativa de assalto ocorrida na madrugada desta segunda-feira (20) terminou com um homem de 54 anos, gravemente ferido no município de Lagarto.

As informações são de que os polícias do 7° Batalhão agiram rápido e prenderam o elemento que roubou um senhor e, não satisfeito com a “qualidade” do celular da vitima, desferiu duas facadas contra a homem.

A vitima foi socorrida e encaminhado ao hospital regional de Lagarto, onde foi atendido no centro cirúrgico, devido a gravidade dos ferimentos.

Em poder do marginal, a policia encontrou a faca usada contra a vítima, um simulaclo além do celular da vítima e um outro de desconhecido.

As informações são do sub-tenente Heliomanto Rezende

Munir Darrage