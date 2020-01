TOBIAS: VAMOS REIVINDICAR PERMANÊNCIA DELEGADO E CORONEL, DIZ DEPUTADO

20/01/20 - 09:46:01

Dilson garante e tranquiliza: vamos sempre reivindicar a permanência do Delegado Fábio e Coronel Ribeiro em Tobias Barreto

Em entrevista exclusiva ao radialista Faro Fino, na Xodó AM de Tobias Barreto, o Deputado Estadual Dilson de Agripino tranquilizou a população sobre a saída do Delegado Fábio Alan Pimentel e do Coronel Ribeiro de Tobias Barreto.

Dilson confirmou que conversou com o Governo do Estado e, inicialmente, não há quaisquer confirmação e decisão sobre a saída dos dois comandantes, da polícia civil e militar, respectivamente.

“Conversei com o Governo do Estado e o comando da Segurança Pública do Estado com o objetivo de tranquilizar a população e confirmar se há alguma decisão sobre a saída do Delegado Fábio Alan e do Coronel Ribeiro. Tive a garantia de que não há nenhuma decisão, porém existem remanejamentos necessários na SSP e que podem atingir Tobias Barreto.”, ressaltou Dilson.

Questionado sobre uma possível transferência futura dos dois comandantes, o Deputado Dilson disse que vai lutar junto ao Governo do Estado e reivindicar a permanência, tanto do Delegado Fábio Alan, quanto do Coronel Ribeiro.

“Não se mexe em time que dá certo. O Delegado Fábio Alan e o Coronel Ribeiro desenvolvem um trabalho perfeito na segurança pública de Tobias Barreto. Nós vamos continuar vigilantes, lutando e reivindicando a permanência dos dois comandantes por mais tempo em nossa cidade.”, ressaltou.

Dilson ainda fez um balanço da segurança pública de Tobias Barreto, passando pelos momentos de dificuldade na segurança pública de Tobias, a construção do 11º Batalhão em Tobias Barreto e os resultados colhidos agora.

“Há uma conexão importante entre o Delegado, o Coronel, a Justiça em Tobias Barreto, os dirigentes do presídio da cidade e a sociedade, e essa sincronia, motivada pelo trabalho de todos eles, é um dos principais fatores para essa excelência na segurança pública da cidade. Quanto construímos o batalhão, em minha gestão na prefeitura de Tobias, sabíamos que os resultados iriam chegar. E chegaram. Hoje só temos que comemorar e lutar para que esse trabalho permaneça.”, finalizou o Deputado.

Da assessoria