Pirão de traíra

21/01/20 - 07:58:40

Neste ano de eleições municipais, a traíra será a espécie mais presente nas mesas de muitos políticos sergipanos. O peixe vai começar a aparecer em abundância com a proximidade da campanha eleitoral, período em que falsidade é a regra entre a maioria dos políticos. Carnívora por excelência, a traída prefere agir nas sombras, onde é mais fácil dar o bote em sua presa. Dizem ser mais frequente nas águas dos partidos políticos indecisos se ficam no governo ou se bandeiam para a oposição. Aos que pensam em degustar a carne branca e saborosa da traíra, é bom ter cuidado, já que suas espinhas são menores do que os da maioria dos peixes, tornando difícil a sua identificação, podendo passar despercebidas e causar engasgamento, como já ocorreu com alguns políticos mais afoitos. O saboroso pirão feito com o caldo desse peixe de água doce também é um perigo, pois sua temperatura muito elevada já queimou a boca de muitos políticos falastrões. Danôsse!

Mesmo palanque

Embora estejam agora em lados opostos, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (sem partido), e o PT permanecem animando o mesmo palanque. Pelo menos foi o que aconteceu, ontem, na assinatura do convênio entre o governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju, visando a expansão dos serviços da Deso na capital. Ao lado do governador Belivaldo Chagas (PSD), Edvaldo e o presidente estadual do PT, deputado federal João Daniel, nem pareciam dois adversários. Resta saber se na campanha eleitoral, Nogueira e os petistas vão continuar juntos em um palanque e separados em outro. Crendeuspai!

Crítica ao MEC

O erro verificado na revisão das provas do Enem foi, no mínimo, um inadmissível desleixo. Quem pensa assim é o deputado federal Laércio Oliveira (Progressista). Segundo ele, mesmo sendo aliado do governo Bolsonaro, não pode silenciar com esta maldade contra os estudantes, que estudaram o ano inteiro para serem surpreendidos pela incorreta revisão das provas. “Não se brinca com o sonho das pessoas”, alertou Laércio. É vero!

Investe na cultura

E por falar em Laércio, ele reuniu a imprensa para fazer um balanço das ações da Fecomércio, do Sesc e do Senac no estado. Também anunciou novos investimentos em Sergipe, como uma galeria de artes e um teatro, este último ao lado do Hotel do Sesc, na Orla de Atalaia. Laércio espera inaugurar o teatro até julho de 2022, quando termina seu mandato à frente da Fecomércio. Tomara!

Caindo aos pedaços

Quem está pensando em se aposentar, deve ter cuidado ao entrar nos imóveis velhos do INSS, pois estes estão, literalmente, caindo aos pedaços. Ontem, parte do teto de uma agência do Instituto, no centro de Aracaju, desabou sobre as cabeças dos futuros aposentados que, por pouco, não viraram defuntos. Deve ser um desalento enorme para quem sonha em se aposentar, ver que até a estrutura física do INSS está desmoronando. Misericórdia!

Preto no fardamento

A torcida do Club Sportivo Sergipe não engoliu a inclusão do preto no fardamento, que antes era apenas vermelho e branco. “Parece até o Vitória da Bahia”, protestou um torcedor, vermelhinho de raiva. Outro exigiu respeito à história do time e à bandeira vermelha e branco. Lá pras bandas do Confiança tem gaiato dizendo que a diretoria do Sergipe colocou o preto no fardamento para a torcida ir se acostumando com o luto pela provável queda do “Vermelhinho” para a 2ª divisão. Homem, vôte!

Sergipanos no Oscar

Três políticos sergipanos aparecem no filme “Democracia em Vertigem”, indicado para concorrer a uma estatueta do Oscar. O ex-deputado federal André Moura (PSC) é visto ao lado do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB). Márcio Macêdo aparece no velório de Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula da Silva (PT). Por fim, o presidente do PT sergipano, deputado João Daniel, foi filmado no plenário do Congresso, segurando o cartaz “Fora Temer”, durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Esta informação é do portal Nenotícias.

Troca de postos

O executivo Luciano Kliemaschewsk será o novo superintendente geral da Universidade Tiradentes. O moço, que já comandou o grupo britânico Pearson no Brasil, substituirá o economista Saumíneo Nascimento, que deverá assumir uma nova função na estrutura da universidade. Segundo o blog Primeira Mão, “tem gente suspeitando que Kliemaschewsk poderia ter outras pretensões em relação à UNIT”. Nesta terça-feira, a universidade deverá divulgar nota pública sobre as mudanças em andamento. Então, tá!

Bancada do TCE

O Tribunal de Contas de Sergipe tem uma bancada de dois deputados estaduais e ainda ostenta um parlamentar federal. Os conselheiros Ulices Andrade e Angélica Guimarães estão representados no Legislativo sergipano pelos filho e marido, respectivamente, deputados Jeferson Andrade (PSD) e Vanderbal Marinho (PSC). Já o presidente do Tribunal, Luiz Augusto Ribeiro, se orgulha do filhão congressista Gustinho Ribeiro (SD). E olha que, segundo dizem, os conselheiros não fazem uso político do Tribunal de Contas de Sergipe. Marminino!

Pescaria no aquário

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) aproveitou a procissão em louvor a São Sebastião, padroeiro de Poço Verde, para fisgar um peixe graúdo no aquário do PSC. O “Galeguinho” convenceu o prefeito poçoverdense Iggor Oliveira (PSC) a se filiar ao PSD. Bastante concorrida, a festa de filiação aconteceu depois da procissão e foi prestigiada pelos irmãos deputados Fábio (federal) e Maísa Mitidieri (estadual), além de outros políticos menos votados. Vixe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano O Rabudo, em 23 de maio de 1875.