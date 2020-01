Batalhão da Restauração e Setransp fecham campanha de combate às drogas

21/01/20 - 05:44:24

Na manhã desta segunda-feira, 20, o deputado estadual Capitão Samuel, visitou o Setransp, onde participou de uma reunião com a superintendente, Raíssa Cruz, e com o presidente, Alberto Almeida. A reunião teve o objetivo de tratar de uma campanha publicitária de combate às drogas realizada em parceria com o Batalhão da Restauração.

Durante todo o mês de fevereiro acontecerá uma campanha de divulgação através das emissoras de rádio e de bus door. O objetivo é de mostrar os males causados pelo uso das drogas. Esta é uma forma de alertar toda a sociedade para os prejuízos que a dependencia química pode causar.

Segundo o Capitão Samuel é preciso alertar à sociedade. “Já vimos inúmeras campanhas massificando os males causados pelo cigarro. Hoje podemos perceber que as pessoas fumam menos e até se sentem constrangidas ao fumar perto de não fumantes. Assim aconteceu com o uso da camisinha e com outras tantas campanhas. Agora, mais do que nunca, vamos combater o uso de drogas para que tenhamos uma sociedade mais tranquila desse mal avassalador. Vamos levantar esta bandeira em favor da vida e da paz”, declara.

Por Ane Isabelle

Foto assessoria