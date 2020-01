BBB 20- Estreia hoje com muro e prova de imunidade. O coração está disparado com tamanha euforia e ansiedade

Nas últimas semanas, a #RedeBBB divulgou algumas dessas novidades que prometem animar e colocar fogo no parquinho na casa mais vigiada do Brasil. Quer ver tudo o que vai rolar? Cola com a gente que é sucesso! 🤗

Muro

Muro e prova de imunidade na estreia são ingredientes dignos de uma edição histórica.

Pipoca e Camarote serão divididos por um muro, e a apresentação dos brothers será feita apenas por voz. Isso mesmo, os grupos não conseguirão se ver, nem ter contato físico. Regida por uma nostalgia, esse episódio remete a sensações já sentidas pelos brothers do BBB9 e do BBB17.