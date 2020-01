Bloco liderado pelo senador Alessandro Vieira ingressa com 2 representações no MPE e MPF

Uma nota que foi divulgada pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), também assinada pelos deputados Georgeo Passos e Kitty Lima, vereadora Emília Corrêa, ex-vereador Dr. Emerson e Núzia Costa, diz que “é notória a utilização do que deveria ser uma campanha educativa da Prefeitura de Aracaju – sobre o pagamento de IPTU em dia – para em verdade, exaltar de forma ostensiva o trabalho do atual gestor e de sua gestão às vésperas do pleito em que o mesmo irá concorrer à reeleição”.

Veja a nota na íntegra:

O prefeito Edvaldo Nogueira está utilizando dinheiro público, que poderia ser aplicado na saúde ou educação, e está gastando com propagandas em horários nobres da TV, do rádio, postagens na internet e outdoors, com claro intuito de influenciar a opinião pública, através da repetição massiva das seguintes mensagens: “trabalho bom não pode parar”; “Trabalho bem feito tem que continuar”.

Ainda que não cite nomes, é ilegal o uso de propaganda paga com dinheiro público para a exaltação de um gestor e ainda mais, para em ano eleitoral sugerir a continuidade de sua gestão.

É justo e necessário que a administração pública dê publicidade aos seus atos e realizações mas de forma objetiva e impessoal. E não utilizando a máquina pública para custear vasta campanha publicitária com viés eleitoral.

Por tal motivo, nós integrantes do Bloco Unidos por Aracaju estamos entrando com duas representações junto ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, para que o Prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, responda pela prática de improbidade administrativa e pelo uso da publicidade de Governo a fim de obter vantagem eleitoral.

Aracaju/SE 20 de janeiro de 2020

ALESSANDRO VIEIRA – Senador da República

EMÍLIA CORRÊA – Vereadora de Aracaju

GEORGEO PASSOS – Deputado Estadual

KITTY LIMA – Deputada Estadual

EMERSON – Ex-vereador de Aracaju

NÚZIA COSTA – Cidadania